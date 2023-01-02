Іспанія

Футболіст бажав допомогти рідному клубу.

Нещодавно фанати іспанського футболу були вражені новиною про те, що колишній форвард Карпат, Динамо Київ та Арсенала Лукас Перес перебрався у третій дивізіон Іспанії.

Футболіст залишив Ла Лігу, де виступав за Кадіс, щоб підписати контракт із Депортіво, який переживає непростий період.

Як повідомляє Marca, Перес не просто так підписав контракт із клубом. Він повернувся туди, де виховувався та грав певний час протягом кар'єри, щоб допомогти клубу з Ла-Коруньї знову вийти в Сегунду.

Для цього йому прийшлося викласти керівникам Кадісу 493 тисячі євро із власної кишені. Його оцінили в один мільйон, а Депортіво не вистачало 503 тисячі на підписання.

Lucas Pérez @LP10oficial volve á Coruña para comezar a súa terceira etapa no @RCDeportivo



💥 O de Monelos xogou 3 temporadas nas que marcou 32 goles

👉 Volve con 34 anos pic.twitter.com/BysWCYmKA6 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) December 31, 2022

Також він відмовився від заробітної плати, яка складала б 900 тисяч євро на пів сезону.