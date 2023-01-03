Іспанія

Бразилець постраждав від расистських вигуків.

Похмурі перспективи щодо расизму в іспанському футболі продовжують погіршуватися після того, як Вінісіус Жуніор повернувся з чемпіонату світу пд акомпанемент мавпячих криків у першій грі Реала проти Вальядоліда.

Після цього Вінісіус написав у Twitter про інцидент, критикуючи Ла Лігу за те, що вона недостатньо робить для запобігання або викорінення расизму. Президент Хав'єр Тебас відповів на цей твіт, стверджуючи, що Вінісіус повинен "краще поінформувати себе".

Ла Ліга подала офіційну скаргу до Комітету проти насильства, який займається випадками дискримінації.

Це звичайний протокол для таких випадків. Позиція Вінісіуса цілком зрозуміла, оскільки в кожному з чотирьох випадків справи не були винесені до кримінального розслідування, а також не було вжито серйозних заходів проти вболівальників або клубів, які стоять за цим.

Прокурори посилалися на відсутність доказів, неможливість встановити винних і навіть напруженість ситуації як причини не робити цього. Якщо Вінісіус справді змушений побачити, як п’ятий випадок расизму з моменту його прибуття залишився безкарним, не повинно бути здивування, якщо він кваліфікує це як інституційну проблему, незалежно від того, хто відповідальний.