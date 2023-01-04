Іспанія

Мексиканський форвард може здійснити несподіваний переїзд до Іспанії.

Досвідчений мексиканський нападник Рауль Хіменес розпочинав європейську частину власної кар’єри в якості гравця мадридського Атлетіко, куди перейшов зі складу південноамериканської Америки влітку 2014 року.

Однак надовго в таборі "матрацників" він не затримався, і лісабонська Бенфіка доволі швидко оформила його трансфер за вдвічі більші кошти, аніж до цього заплатив іспанський колектив (22 млн євро проти 10,5 млн євро).

Як виявилось незабаром, "орли" це зробили заради того, щоб уже за чотири роки та оренду тривалістю в один сезон продати мексиканця до англійського Вулвергемптона за 38 млн євро.

У складі "вовків" Хіменес відіграв 152 матчі, забив 56 голів та віддав 23 гольові передачі, ставши одним із провідних гравців.

Однак жахлива травма голови наприкінці 2020 року надовго вивела гравця з ладу, через що він у підсумку почав утрачати фізичну форму та місце в стартовому складі відповідно.

Усе дійшло до того, що майже не залишається сумнівів у тому, що найближчим часом Рауль залишить "вовків".

Претендентом на нього раніше називалась усе та сама Америка, однак поверненню форварда на батьківщину може завадити несподіваний інтерес із боку каталонський Барселони, щодо якого повідомили в іспанській пресі.

"Блаугранас" наразі вивчають опції для потенційної заміни Мемфісу Депаю, тоді як Вулвергемптон готовий розстатись зі своїм гравцем за помірні відступні, що навряд чи перевищують його оцінку порталом Transfermarkt у 12 млн євро.

У цьому сезоні Хіменес відіграв шість матчів (327 хвилин), забивши два голи.