Іспанія

Український голкіпер не збирається міняти команду, в якій наполегливо працює, але мало грає.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін розповів, що не розглядає зміну команди, незважаючи на те, що отримує мало ігрової практики.

"Я працюю тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, користуючись тими матчами, які отримую.

Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає у тому, щоб залишитися. Я спокійний, знаходжуся у найкращому місці з найкращими людьми, які мені допомагають. Атмосфера дуже хороша.

Будь-який футболіст скаже вам, що хоче грати постійно. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер приймає рішення", - наводить слова Луніна Relevo.

Чинний контракт 23-річного українця з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Лунін провів сім поєдинків, з яких три на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.