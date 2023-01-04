Український голкіпер не збирається міняти команду, в якій наполегливо працює, але мало грає.
Андрій Лунін, EP
04 січня 2023, 18:24
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін розповів, що не розглядає зміну команди, незважаючи на те, що отримує мало ігрової практики.
"Я працюю тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, користуючись тими матчами, які отримую.
Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає у тому, щоб залишитися. Я спокійний, знаходжуся у найкращому місці з найкращими людьми, які мені допомагають. Атмосфера дуже хороша.
Будь-який футболіст скаже вам, що хоче грати постійно. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер приймає рішення", - наводить слова Луніна Relevo.
Чинний контракт 23-річного українця з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону Лунін провів сім поєдинків, з яких три на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.