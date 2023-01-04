Український воротар підбив підсумки матчу Кубка Іспанії.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
04 січня 2023, 11:22
Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу над Касереньйо (1:0) в матчі Кубка Іспанії.
"Ми знали, яка гра на нас чекає, яке поле на нас чекає. Суперник був сильний, атмосфера була гарна… Зрештою, це був добрий день для нас, і це головне.
Особисто я задоволений сухим рахунком, але це робота усієї команди. Ми багато страждали, але дякую всій команді. Найголовніше – це перемога", – передає слова Луніна defensacentral.com.
Касереньйо — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу 03.01.2023.