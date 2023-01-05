Іспанія

Наставник дав свій коментар.

У рамках 1/16 Кубка Іспанії Барселона зі складнощами, але зуміла пройти Інтерсіті, який виступає у третьому дивізіоні Іспанії.

"Таке може статися, у Кубку це буває. Сім команд першого дивізіону вже вибули. Ми самі собі ускладнили життя. Ми були набагато сильнішими, але пропустили багато голів і згаяли велику перевагу. Ми діяли недостатньо рішуче у всіх зонах.

З Еспаньйолом сталося те саме: ми не поставили крапку в грі. Це було попередження, а сьогодні ми здобули ще одне. На щастя, ми вийшли до наступного раунду", — наводить слова Хаві Diario Sport.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Інтерсіті — Барселона.