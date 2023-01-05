Наставник дав свій коментар.
ХАВІ, GETTY IMAGES
05 січня 2023, 11:59
У рамках 1/16 Кубка Іспанії Барселона зі складнощами, але зуміла пройти Інтерсіті, який виступає у третьому дивізіоні Іспанії.
"Таке може статися, у Кубку це буває. Сім команд першого дивізіону вже вибули. Ми самі собі ускладнили життя. Ми були набагато сильнішими, але пропустили багато голів і згаяли велику перевагу. Ми діяли недостатньо рішуче у всіх зонах.
З Еспаньйолом сталося те саме: ми не поставили крапку в грі. Це було попередження, а сьогодні ми здобули ще одне. На щастя, ми вийшли до наступного раунду", — наводить слова Хаві Diario Sport.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Інтерсіті — Барселона.