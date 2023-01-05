Іспанія

Футболіст безкоштовно перебрався в Іспанію.

Іспанський Ельче офіційно оголосив про перехід центрального захисника Аякса Лісандро Магальяна.

Аргентинський гравець безкоштовно залишив амстердамців і підписав з Ельче контракт на один рік.

"Я дуже схвильований і хочу приєднатися до команди. Я переконаний, що ми зможемо досягти своєї мети, тому я вирішив приїхати сюди", — сказав Магальян.

29-річний футболіст переходив в Аякс з Бока Хуніорс за 9 мільйонів євро у 2019 році. Проте основним гравцем так і не став.

За три роки він провів за нідерландський гранд 9 матчів, тому що клуб постійно відправляв його в оренду. Спочатку в Алавес, потім в Кротоне, а до літа 2022 року він захищав кольори Андерлехту.