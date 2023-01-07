Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 січня 2023, 17:15.
Вільярреал - Реал, Getty Images
07 січня 2023, 20:18
Мадридський Реал дещо несподівано у рамках 16 туру іспанської Ла Ліги програв Вільярреалу з рахунком 1:2.
Єремі Піно відкрив рахунок на 47 хвилині матчу. На 60 Карім Бензема забив з пенальті, проте вже за три хвилини господарів вийшли уперед завдяки голу Морено.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Вільярреал — Реал 2:1
Голи: Піно, 47, Ж. Морено, 62 (з пенальті) — Бензема, 60 (з пенальті).
Вільярреал: Рейна — А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена, Парехо, Коклен (Трігерос, 88) — Піно (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88).
Реал: Куртуа — Менді (Родріго, 64), Алаба, Рюдігер, Мілітао — Модрич (Камавінга, 70), Чуамені (Васкес, 64), Кроос — Вінісіус Жуніор, Вальверде (Асенсіо, 83), Бензема.
Попередження: Торрес, Альбіоль, Баена, Рейна — Камавінга.