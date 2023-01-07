Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 січня 2023, 17:15.

Мадридський Реал дещо несподівано у рамках 16 туру іспанської Ла Ліги програв Вільярреалу з рахунком 1:2.

Єремі Піно відкрив рахунок на 47 хвилині матчу. На 60 Карім Бензема забив з пенальті, проте вже за три хвилини господарів вийшли уперед завдяки голу Морено.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Вільярреал — Реал 2:1

Голи: Піно, 47, Ж. Морено, 62 (з пенальті) — Бензема, 60 (з пенальті).

Вільярреал: Рейна — А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена, Парехо, Коклен (Трігерос, 88) — Піно (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88).

Реал: Куртуа — Менді (Родріго, 64), Алаба, Рюдігер, Мілітао — Модрич (Камавінга, 70), Чуамені (Васкес, 64), Кроос — Вінісіус Жуніор, Вальверде (Асенсіо, 83), Бензема.

Попередження: Торрес, Альбіоль, Баена, Рейна — Камавінга.