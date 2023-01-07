Іспанія

Команда Карло Анчелотті не змогла одноосібно захопити лідерство в іспанській Ла Лізі — Барселона може відірватися.

У поєдинку 16 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі сенсаційно обіграв мадридський Реал з рахунком 2:1. Не можна сказати, що "жовта субмарина" не заслужила на перемогу, так що справедливі три очки для команди Кіке Сетьєна.

Вільярреал дуже активно розпочав поєдинок на своєму оновленому стадіоні Естадіо де ла Сераміка. Вже на першій хвилині Алекс Баена пробив вище воріт, після чого таким же ударом відзначився Дані Парехо.

Через кілька хвилин ще один неймовірний момент біля воріт Тібо Куртуа. Альберто Морено прострілив з лівого флангу у штрафний майданчик на воротарську лінію, звідки Франсіс Коклен гарно п'ятою пробив у дальню стійку. На жаль для іспанця з "жовтої субмарини" м'яч полетів убік від воріт.

Команда Карло Анчелотті спочатку матчу виглядала трохи нервовою, але згодом адаптувалася і почала промацувати слабкі місця в обороні суперника. Першим був Карім Бензема, який підхопив м'яч біля штрафного майданчика і пробив, але м'яч полетів вище воріт.

Через кілька хвилин Едер Мілітао після передачі Бензема вискочив віч-на-віч з Рейною, але замість удару або прострілу на француза у відповідь — захисник "жовтої субмарини" вибив м'яч на кутовий. На це Вільярреал відповів своєю небезпечною атакою. Жерар Морено класно віддав вертикальну передачу на Єремі Піно, який увірвався до штрафного майданчика на побачення з Куртуа, але обіграти бельгійця іспанцю не вдалося.

Потім були ще два небезпечні удари від Баени, але обидві спроби просвистіли біля стійок воріт "вершкових". Тим часом Фойт ледь не наварив у центрі поля, коли подарував м'яч Бензема, але француз замість виходу віч-на-віч з Вінісіусом, поскупився і наткнувся на стіну у вигляді Рауля Альбіоля.

Наприкінці першого тайму команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Бензема після навісу Федеріко Вальверде скинув м'яч у дотик на Вінісіуса Жуніора, але той пробив точно у Рейну. Вільярреал відповів ударом Парехо з одинадцятиметрової позначки після передачі від Піно, але сфера прийшла до рук Куртуа.

На початку другого тайму Вільярреал відкрив рахунок у матчі! Менді віддав неточну передачу в центр, звідки пішла передача на Жерара Морено, а той одразу ж віддав на Піно, який опинився сам у штрафному майданчику. Єремі пробив у дальній кут і м'яч рикошетом від того самого Менді заскочив у ворота – 1:0!

Потім настав час для спірних моментів. Спочатку Вінісіус класно розібрався з двома суперниками у штрафному майданчику і викотив м'яч під удар Бензема, але француз пробив точно в ногу Фойта на лінії воріт.

Здавалося б кутовий – але ні, арбітр пішов дивитися повтор. Як з'ясувалося, той самий Фойт при передачі м'яча на Вінісіуса, зачепив сферу рукою і суддя вказав на позначку. Вирок впевнено реалізував Бензема, який розвів Рейну та м'яч різними кутами воріт — 1:1!

Не минуло й двох хвилин, як у ворота "вершкових" було призначено одинадцятиметровий удар. Все той же Фойт примудрився потрапити м'ячем у руку Давіду Алабі, який падав в штрафному майданчику. Арбітр моментально вказав на позначку. Пенальті без проблем реалізував Жерар Морено, який вивів Вільярреал вперед – 2:1!

Після такого несподіваного повороту Карло Анчелотті почав діяти через заміни, випустивши на поле Лукаса Васкеса, Родріго та Едуардо Камавінгу замість Орельєна Чуамені, Ферлана Менді та Луки Модрича. Трохи згодом вийшов і Марко Асенсіо, який змінив Федеріко Вальверде. У Вільярреала на полі з'явилися Арно Данжума, Хосе Моралес та Альфонсо Педраса.

Все це не призвело до небезпечних моментів біля воріт Рейни. Так, у "вершкових" було кілька спроб, але назвати їх надто небезпечними не можна, хіба що треба згадати момент, де сам Рейна ледь не подарував гол Родріго, але бразилець не зміг направити м'яч у ворота.

Арбітр матчу компенсував сім хвилин і така команда, як Реал, має такими речами користуватися, але ближчим до голу був Вільярреал. На останній хвилині "вершкові" заробили кутовий і навіть Куртуа побіг у чужий штрафний, але замість подачі пішов пас на Асенсіо, який промазав по м'ячу. У результаті Данжума побіг до чужих воріт і з 40 метрів замість пасу на партнера по команді, пробив повз порожні ворота.

Таким чином, Реал упустив шанс одноосібно очолити турнірну таблицю іспанської Ла Ліги. "Вершкові" мають 38 очок і займають друге місце за Барселоною, у якої стільки ж балів, але є гра в запасі. Вільярреал, для якого це третя перемога поспіль — 27 очок і п'яте місце.

Вільярреал — Реал 2:1

Голи: Піно, 47, Ж. Морено, 62 (з пенальті) — Бензема, 60 (з пенальті).

Вільярреал: Рейна — А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена, Парехо, Коклен (Трігерос, 88) — Піно (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88).

Реал: Куртуа — Менді (Родріго, 64), Алаба, Рюдігер, Мілітао — Модрич (Камавінга, 70), Чуамені (Васкес, 64), Кроос — Вінісіус Жуніор, Вальверде (Асенсіо, 83), Бензема.

Попередження: Торрес, Альбіоль, Баена, Рейна — Камавінга.