Іспанія

Воротар сумнівається, що 11-метровий був назначений правильно.

Мадридський Реал поступився Вільярреалу у матчі 16 туру іспанської Ла Ліги з рахунком 1:2.

На 63 хвилині поєдинку головний арбітр Градо вказав на 11-метрову позначку Реала за гру рукою від Давіда Алаби.

Проте воротар мадридців Тібо Куртуа незадоволений діями арбітра у цій ситуації.

"Одна рука Алаби була на землі, бо він послизнувся і хотів підвестися. Судді байдуже, що це опорна рука. Він може відірвати собі руку?

Я не знаю, чи це нормально, але нам ніколи не наводили це як приклад фолу, так що подивимося, чи пояснять рефері нам це.

Якщо суддя призначає пенальті, який був трохи сумнівним, то має призначити і такий пенальті у інші ворота. Очевидно, що це своєрідний компроміс", — сказав Куртуа.

Відео голів та огляд матчу між Реалом та Вільярреалом є на Football.ua.