Іспанія

Команда хотіла би забрати собі Ніколо.

Оскільки Матеус Кунья вже пішов, а Жоау Феліш, як очікується, також може залишити команду незабаром, Атлетіко Мадрид буде шукати нових підписань у січні.

Дієго Сімеоне буде зацікавлений у тому, щоб кошти були реінвестовані в команду, щоб продовжити боротьбу за чолову четвірку.

Однією з цілей для "Рохібланкос" є Нікола Дзаньоло з Роми. Оскільки його контракт закінчується в кінці наступного літа, Атлетіко може забрати його за знижену плату.

З огляду на ринкову вартість у 30 мільйонів євро, ця сума є доволі адекватною для будь-якого клубу. Мадрид має перевагу, оскільки вже накопичив кошти через відхід Куньї, але будь-який крок може залежати від результату саги про трансфер Жоау Феліша.