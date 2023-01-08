Іспанія

Автор голу у ворота мадридців прокоментував перемогу над Реалом.

Коли Унаї Емері покинув Вільяреал, щоб очолити Астон Віллу, його замінив Кіке Сетьєн.

64-річний коуч мав труднощі на перших етапах своєї нової роботи, але змусив замовкнути тих, хто сумнівався. Суботня вражаюча перемога над чинним чемпіоном Реалом довела, що Сетьєн є гарним призначенням для "жовтої субмарини".

Форвард Єремі Піно, що відкрив рахунок у матчі, похвалив свого головного тренера.

"Тренер приділяє час тактичній підготовці, і це дало нам життя. Ми дуже хотіли виграти, особливо в умовах суперечки про зміну коуча. Ми хотіли виправдати його довіру.

Ми повинні вигравати гру за грою, тому що кожен матч дуже важкий. Команди дуже підготовлені до всіх змагань".

Цей гольовий постріл став для Піно другим у сезоні в Ла Лізі.