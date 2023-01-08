Іспанія

Команда з Країни Басків здобула впевнену перемогу на виїзді в Андалусії.

У рамках 16 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на виїзді зустрічався із Альмерією.

Перший тайм пройшов у повільному темпі. Проте другий розпочався із взяття воріт. Давід Сілва відкрив рахунок на 47 хвилині.

За п'ять хвилин рахунок став 0:2. Серлот скористався пасом від Меріно та прошив ворота Мартінеса.

Сосьєдад збільшив відрив від мадридського Атлетіко на 5 балів та займає третю сходинку у таблиці Ла Ліги з 32 очками. Альмерія ближче до зони вильоту — на 14 місці з 17 балами.

Альмерія — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Давід Сілва, 47, Серлот, 52

Альмерія: Мартінес — Мендеш (Посо, 75), Елі, Бабіч, Ак'єме — Де ла Ос, Робертроне (Лазаро, 66), Суарес (Ембарба, 55), Малеро, Туре (Портільйо, 66) — Рамазані (Соуза, 66).

Реал Сосьєдад: Реміро — Ріко, Ле Норман, Субельдія, Елустондо — Меріно (Марін, 72), Субіменді, Ільярраменді (Гевара, 81), Сілва (Наварро, 81) — Кубо (Оярсабаль, 72), Серлот (Мартін, 85).

Попередження: Бабіч.