Іспанія

Команда Мануеля Пеллегріні піднялася на четвертий рядок, але мадридський Атлетіко ще має матч у запасі проти Барселони.

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав на своєму полі Бетіс.

Усі голи у цьому протистоянні забивалися у першому таймі. Спочатку на 7-й хвилині Катена відзначився автоголом, потім Райо повернув паритет на табло завдяки зусиллям Камелло, а вже на 40-й хвилині Енріке знову вивів гостей уперед.

Після перерви підопічним Мануеля Пеллегріні вдалося зберегти переможний для себе результат, завдяки якому його команда випередила Атлетіко на одне очко і як мінімум тимчасово піднялася на четверту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

При цьому варто зазначити, що мадридський клуб ще має один матч у запасі проти каталонської Барселони, який відбудеться 8 січня о 22:00 за київським часом.

Райо Вальєкано — Бетіс 1:2

Голи: Камелло, 20 - Катена, 7 (аг), Енріке, 40