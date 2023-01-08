Іспанія

Підопічні Хорхе Сампаолі перервали безвиграшну серію у чемпіонаті, яка тривала шість матчів.

У рамках 16 раунду іспанської Ла Ліги Севілья у домашньому поєдинку зустрічалась із Хетафе.

Господарі відкрили рахунок на 36 хвилині зустрічі. Ракитич виконав подачу зі штрафного, а Акунья головою відправив круглого у праву дев'ять воріт Сорії.

Севілья була яскравішою і у другому таймі, та забила знову. Рафа Мір, також головою, замкнув навіс від Олівера Торреса.

Борха Майораль на 87 хвилині відіграв один м'яч для Хетафе, але цього було замало для позитивного результату.

Завдяки перемозі Севілья залишила зону вильоту та має 15 очок у 16 турах. Серія без перемог тривала шість поєдинків. Хетафе на 14 позиції з 17 балами.

Севілья - Хетафе 2:1

Голи: Акунья, 36, Мір, 80 — Майораль, 87

Севілья: Буну — Навас, Тангі, Фернандо, Акунья — Хордан, Гудель, Ракитич (Сусо, 74), Торрес (Альварес, 74) — Ламела (Мір, 74), Ен-Несірі (Баде, 68).

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Альдерете, Дуарте, Джене, Суарес (Порту, 71)- Мілья, Альгобія, Аленья (Мунір, 76) — Унал (Латаса, 84), Майораль.

Попередження: Тангі, Ракитич, Майораль, Альдерете, Порту, Альварес.