Іспанія

Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч Суперкубку Іспанії.

Суперкубок Іспанії-2023 пройде з 11 по 15 січня у Саудівській Аравії у форматі "фіналу чотирьох". Серед учасників – чемпіон Іспанії минулого сезону Реал, віце-чемпіон Барселона, володар Кубка Іспанії Бетіс та фіналіст Валенсія.

За підсумками жеребкування команди розділилися на півфінали. У рамках першого Реал прийме Валенсію. Гра пройде 11 січня, в Ер-Ріяді, на стадіоні імені Короля Фахда.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ — ВАЛЕНСІЯ

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння предсказуемо є Реал. Так, на перемогу "бланкос" в основний час матчу можна поставити з коефіцієнтом – 1,57, тоді як успіх "лос чес" оцінюється показником – 5,90. На нічию дається коефіцієнт – 4,40.

Також можна поставити на прохід команди до наступної стадії турніру, незалежно від результату матчу. На Реал коефіцієнт — 1,29, а на Валенсію — 3,85.

ТО НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Реал і Валенсія грають в атакуючий футбол і немає підстав вважати, що в цій грі вони діятимуть надто обережно. Грубо кажучи, це напівтовариський турнір, обидві команди ризикуватимуть. Тому ми вважаємо, що тут буде багато подій і щонайменше три голи.

Тотал більше 2,5 за 1,71 – відмінний варіант.

Для ризикових гравців можна розглянути варіант Тотал більше 3,5 за 2,75.

Відзначимо, що чинним володарем трофею є якраз Реал. У фінальній зустрічі минулого розіграшу, яка відбулася 16 січня 2022 року, команда обіграла Атлетік Більбао з рахунком 2:0, таким чином ставши дванадцятикратним володарем Суперкубку Іспанії.

Матч Реал Мадрид — Валенсія розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.

Також нагадаємо, шо у другому півфіналі Бетіс буде грати з Барселоною. Гра пройде 12 січня.