Іспанія

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Суперкубок Іспанії з футболу-2022/2023 – 39-й розіграш щорічного Суперкубку Іспанії та 4-й за форматом фіналу чотирьох. Турнір пройде в Саудівській Аравії з 111 по 15 січня у місті Ер-Ріяд.

За підсумками літнього жеребкування чотири учасники турніру — Реал, Барселона, Валенсія та Бетіс — були поділені на півфінали. Таким чином, у рамках першого Реал зіграє з Валенсією, другого — Барселона з Бетісом.

Барса зіграє з Бетісом 12 січня. Гра пройде в Ер-Ріяді, на стадіоні імені Короля Фахда.

Де дивитись матч Бетіс — Барселона

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Setanta Sport, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

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Матч Бетіс — Барселона пройде 12 січня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.