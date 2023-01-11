Іспанія

Італійцям доведеться вмовляти іспанців угамувати їхні запити.

Іспанський атакувальний півзахисник Браїм Діас свого часу завершив цикл підготовки в складі англійського Манчестер Сіті трансфером до мадридського Реалу, проте заграти в стані "вершкових" належним чином так і не зумів.

Восени 2020 року допомогти з отриманням належної ігрової практики футболісту зголосився італійський Мілан, і цей досвід річної оренди виявився настільки вдалим, що сторони потім зробили поновлення строків цієї угоди.

Однак уже наприкінці поточного сезону 23-річний виконавець має повертатись до Мадриду, де його можуть використати задля побудови оновленого зіркового складу.

Як повідомляє іспанська преса, цьому сценарію подій буде активно пручатись Мілан, який зробив перший крок до активації опції викупу Діаса за 22 млн євро.

Не дивлячись на цей пункт, Реал хоче використовувати під час переговорів лише власний запит у 27 млн євро, за які, на його думку, готовий розлучитись із футболістом.

У поточному сезоні Браїм відіграв 19 матчів, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.