Наразі жінка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Альваро Мората - Getty Images
11 січня 2023, 14:45
Альваро Мората вчетверте став батьком.
Дружина футболіста Аліче Кампелло народила форварду Атлетіко донечку, проте пологи пройшли не дуже гладко.
Наразі Аліче перебуває у реанімації через ускладнення її стану, про що іспанець повідомив на своїй сторінці у Instagram.
"Белла народилася 9 числа і вона чудова. На жаль, після того, як пологи пройшли дуже добре, у її матері почалися ускладнення, які нас дуже лякали! Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії Clínica Universidad de Navarra, де нею опікуються найкращі лікарі, і вона починає потрохи одужувати.
Ми не перестаємо дякувати всім лікарям, у нас немає слів, щоб подякувати вам за те, що ви зробили, і ми відчуваємо величезне захоплення вами. Дякуємо всім за тисячі повідомлень, які ми отримали, ми посилаємо вам дуже міцні обійми".
Альваро та його дружина також виховують трьох синів.