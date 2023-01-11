Іспанія

Наразі жінка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Альваро Мората вчетверте став батьком.

Дружина футболіста Аліче Кампелло народила форварду Атлетіко донечку, проте пологи пройшли не дуже гладко.

Наразі Аліче перебуває у реанімації через ускладнення її стану, про що іспанець повідомив на своїй сторінці у Instagram.

"Белла народилася 9 числа і вона чудова. На жаль, після того, як пологи пройшли дуже добре, у її матері почалися ускладнення, які нас дуже лякали! Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії Clínica Universidad de Navarra, де нею опікуються найкращі лікарі, і вона починає потрохи одужувати.

Ми не перестаємо дякувати всім лікарям, у нас немає слів, щоб подякувати вам за те, що ви зробили, і ми відчуваємо величезне захоплення вами. Дякуємо всім за тисячі повідомлень, які ми отримали, ми посилаємо вам дуже міцні обійми".

Альваро та його дружина також виховують трьох синів.