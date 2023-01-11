Іспанія

Лідер команди може змінити оточення.

Бетіс має одного з найкращих форвардів Ла Ліги в особі Борха Іглесіаса. 29-річний гравець забив вісім голів у цьому сезоні.

Однак вони ризикують його втратити. Кажуть, що мадридський Атлетіко зацікавлений у підписанні гравця з Галісії після відходу Матеуса Куньї та Жоао Фелікса.

Президент Бетіса Анхель Харо розповів про ситуацію навколо форварда.

"У мене чудові стосунки з мадридським Атлетіко, але офіційної пропозиції ще немає. Якщо цей момент настане, ми сядемо і поговоримо, але завжди враховуючи інтереси футболіста.

Як завжди, не тільки з Борхою, коли є важлива пропозиція, перше, що робиться, це розмова з гравцем. Це має бути сума, яка задовольнить самого гравця, клуб і клуб-покупця. Якщо буде достойна пропозиція, ми обговоримо та розглянемо її".