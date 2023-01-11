Іспанія

Футболіст може поповнити "синьо-гранатових" знову.

Нападник лондонського Челсі П'єр-Емерік Обамеянг опинився у досить скрутному становищі.

Футболіст, згідно правилам ФІФА, має лише два варіанта продовження кар'єри — або залишитись в Челсі, або повернутись в Барселону.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Барселоні подобається ідея повернути 33-річного Обамеянга.

Клуб підпише габонця, якщо це буде безкоштовний трансфер. Важливо, щоби він понизив потреби по зарплаті, та щоб Мемфіс Депай пішов.

Раніше повідомлялося, що мадридський Атлетіко звернувся до Челсі щодо трансферу Обамеянга.