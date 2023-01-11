Іспанія

Габонець може повернутись в Іспанію.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може повернутись в Іспанію, але не в Барселону, де він має досвід виступів, а в мадридський Атлетіко.

За інформацією Evening Standard, "матрацники" хочуть орендувати 33-річного габонця, оскільки після відходу Феліша в Челсі вони залишились з двома форвардами — Моратою і Грізманном.

В цьому сезоні 33-річний Обамеянг провів за лондонців 16 матчів, в яких відзначився 3 голами.

Раніше з'явилася інформація, що Обамеянг обговорював з Хаві своє повернення в Барселону.