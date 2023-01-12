Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Валенсією.

Мадридський Реал у півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти Валенсії в Ер-Ріяді здобув перемогу в серії післяматчевих пенальті.

Реал — Валенсія 1:1 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку Іспанії

Після завершення гри головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився власними враженнями від побаченого на футбольному полі.

"Важка та складна гра, але легких ігор на такому рівні не буває. Це правда, що ми трохи ускладнили собі життя доволі грубою помилкою перед воротами на початку другого тайму, але перша половина основного часу та його завершення були дуже добрими.

Ми зустрілись із суперником, який добре захищався, і досить добре впоралися з ним. Видно, що наша команда наразі перебуває не в найкращому вигляді, але вона все одно бореться. Іноді грає не дуже добре, але змагається до останнього.

Наші проблеми не були пов’язані з фізичним станом, тому що в кінці гри ми грали краще за суперників, намагаючись забити. Наразі ми перебуваємо не в найкращому тонусі, про що я вже сказав, і це нормально. Крок за кроком ми повинні віднаходити найкращих себе.

На нашу гру, безумовно, вплинули проблеми в Камавінги та Лукаса Васкеса, бо нам довелося використовувати гравців, які були на межі свого допустимого функціонального стану, таких як Карвахаль і Менді. Але все ж таки ми знову вийшли до фіналу.

Наші кондиції наразі перебувають не на висоті, і тому нам потрібно трохи постраждати для того, щоб вигравати ігри. Вийти до фіналу — це те, що ми хотіли зробити.

Зазвичай у вирішальному матчі ми добре виступаємо. Подивимося, що станеться, як я вже сказав, це зовсім інша ситуація, порівняно з попереднім роком, але ми будемо наполегливо боротися, аби виграти Суперкубок.

Ключ до перемоги в серії пенальті полягав у тому, що я поставив трьох гравців із найбільшим досвідом, трьох найбільш урівноважених. Останнім мав бути Вінісіус, і краще б йому було не пробивати", — заявив італійський фахівець.

Фінальний матч Суперкубку Іспанії мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари Бетіс — Барселона.