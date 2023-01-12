Іспанія

Керманич мадридського клубу відсвяткував пам’ятну дату.

Напередодні в рамках півфіналу Суперкубку Іспанії мадридський Реал в Ер-Ріяді здобув перемогу в серії післяматчевих пенальті над Валенсією.

Реал — Валенсія 1:1 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку Іспанії

Як повідомляє прес-служба "королівського" клубу, для головного тренера команди Карло Анчелотті ця гра мала винятковий характер у контексті персональних статистичних показників.

63-річний спеціаліст провів на чолі "галактікос" 200 матч у тренерській кар’єрі, для чого йому знадобилось дві каденції: 2013-15 та 2021 – і до сьогодні відповідно.

За головування Анчелотті Реал здобув перемогу в 147 зустрічах, 25 разів зіграв унічию та програв у 28 зустрічах. Різниця голів за цей період склала 500:179. Середня кількість здобутих залікових балів — 2,33.

Фінальний матч Суперкубку Іспанії мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари Бетіс — Барселона.