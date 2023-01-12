Іспанія

Форвард мадридського клубу прокоментував перемогу над Валенсією.

У півфіналі Суперкубку Іспанії проти Валенсії в Ер-Ріяді мадридський Реал здобув перемогу за підсумками серії післяматчевих пенальті.

Реал — Валенсія 1:1 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку Іспанії

Після завершення гри нападник "вершкових" Марко Асенсіо розповів про власні враження від подій на футбольному полі.

"Це був складний матч із невеликими швидкостями у виконанні обох команд. Треба визнати, що перемога коштувала нам чималих зусиль, але важливо те, що ми у фіналі і збираємося боротись за новий трофей.

Ми вийшли на другий там і думками про те, щоб почати грати з належною інтенсивністю, але гол суперників зруйнував наші плани. Валенсія чинила тиск та грала в дуже добрий футбол. Ми, у свою чергу, створювали гольові моменти, і в будь-який момент справи могли піти найбільш неочікуваним чином.

У підсумку, ми отримали ще один виклик у вигляді серії пенальті, але впорались із ним.

Певна річ, що ми хотіли забити гол в основний чи додатковий час для того, щоб уникнути лотереї. Проте наразі ми щасливі, тому що ми перебуваємо там, де хотіли б бути. У неділю ми будемо шукати шляхи до ще одного титулу проти… Та байдуже проти кого! Яким би не був суперник, Реал не має хвилювати можлива поява Барселони чи Бетіса в фіналу Суперкубку", — заявив іспанський виконавець.

Фінальний матч Суперкубку Іспанії мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари Бетіс — Барселона.