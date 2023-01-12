Іспанія

Захисник може продовжити виступи в Іспанії.

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф може перебратися до іспанської Ла Ліги. Футболіст потрапив до сфери інтересів Атлетіко, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники мадридського клубу вже контактували з манчестерськими колегами, проте поки що домовитись не змогли.

У нинішньому сезоні швед зіграв в 13 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Влітку Лінделефа хотіла підписати Рома.