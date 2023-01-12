Франция

Українець подякував фанатам провансальського клубу.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський після перемоги над Труа (2:0) у своєму дебютному матчі звернувся до вболівальників.

"Наші вболівальники неймовірні. Ми відчували, ніби граємо вдома. Нас підтримував весь стадіон. Я дякую кожному за підтримку. На наступній домашній грі буде гаряче", — цитує Маліновського La Provence.

Нагадаємо, головний тренер Марселя Ігор Тудор висловився щодо матчу проти Труа, згадавши про Руслана Маліновського.