Українець подякував фанатам провансальського клубу.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, TWITTER.COM/OM_OFFICIEL
12 січня 2023, 14:45
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський після перемоги над Труа (2:0) у своєму дебютному матчі звернувся до вболівальників.
"Наші вболівальники неймовірні. Ми відчували, ніби граємо вдома. Нас підтримував весь стадіон. Я дякую кожному за підтримку. На наступній домашній грі буде гаряче", — цитує Маліновського La Provence.
Нагадаємо, головний тренер Марселя Ігор Тудор висловився щодо матчу проти Труа, згадавши про Руслана Маліновського.