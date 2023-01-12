Україна

Футболіст поспілкувався з прес-службою клубу після виходу з відпустки.

Футболісти київського Динамо вийшли з відпустки. Клуб офіційно повернув з оренди крайнього хавбека Назара Волошина, який виступав на правах оренди за Кривбас.

"Я думаю, що я змужнів, набрав масу, трошки підкачався. Став більше грати, здійснив довгоочікуваний дебют в УПЛ. Ще два тижні тому почав тренуватись у залі, сумував за роботою. Ходив у зал, бігав на доріжці, на ноги дуже багато присідав зі штангою. В основному, у залі.

Після першого кола мені зателефонував агент і сказав: "Скоріш за все, ти поїдеш з Динамо на збори". Моя реакція? Дуже сильно зрадів. З тренерським штабом ще не говорив. Але думаю, що в нас ще буде діалог", — розповів Волошин.

У першій половині сезону Волошин провів 13 поєдинків у склады Кривбасу, у яких забив чотири м'ячі