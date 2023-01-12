Іспанія

Барселона виборола перепустку на El Clasico в фіналі Суперкубку Іспанії в серії пенальті проти Бетіса

У основний та додатковий час півфінальної зустрічі команди двічі обмінялись забитими м'ячами.

Бетіс — Барселона, Getty Images

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Бетіс — Барселона 2:2 (2:4 – пен.)

Голи: Фекір, 77, Морон, 101 — Левандовські, 40, Фаті, 93



Бетіс: Браво — Руїбаль (Сабалі, 79), Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Родрігес (Гвідо, 87), Каналес (Карвалью, 46) — Енріке, Фекір (Морон, 91), Родрі (Хуанмі, 83) — Іглесіас (Вілліан, 67).



Барселона: тер Штеген — Роберто (Крістенсен, 79), Кунде, Араухо, Альба (Алонсо, 79) — Гаві (Кесс’є, 95), де Йонг, Педрі — Рафінья (Фаті, 87), Левандовські, Дембеле.



Попередження: Фекір, Луїс Енріке, Родрігес, Міранда, Гвардадо — Роберто, Рафінья



На 118-й хвилині був вилучений Хосе Андрес Гвардадо (Бетіс) (друге попередження).