Іспанія

Симпатичний колектив здобув вікторію на непростому полі проти міцного суперника.

Райо Вальєкано поїхав на виїзний матч та вельми негостинно виграв його за рахунком 1:0 в Вальядоліда.

У рамах 17 туру іспанської Прімери колектив з Мадрида переміг завдяки голу Ісі Паласона.

Окрім того, автор взяття воріт також не реалізував пенальті у першому таймі.

Вальядолід - Райо 0:1

Гол: Паласон (65)

В: Масіп — Фреснеда, Фернандес, Х. Санчес, Роса — І. Санчес (Мальса, 61), Мончу (Агуадо, 61), Перес (Ель-Ямік, 83) — Плата, Гвардіола (Плано, 46), Кенеді (Вайссман, 28)

Р: Дімітрієвські — Балліу, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья (Сісс, 76), Валентін (Мумін, 90+4) — Паласон, Лопес, А. Гарсія — Камельо (Фалькао, 75)

Попередження: Мончу, Гвардіола — Камельо, Паласон