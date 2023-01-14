Іспанія

Команди видали цікавий поєдинок із видаленням та великою кількістю голів.

У рамках 17 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад вдома здобув перемогу над Атлетіком.

Команда Альгуасіля з перших хвилин почала доводити реноме фаворита. Рахунок на 25 відкрив Александер Серлот після пасу від Субельдії. За 12 хвилин господарі зробили рахунок 2:0. Кубо записав на свій рахунок гольову дію. До перерви гості відповіли своїм голом, який прийшовся на Сансета.

У другому таймі було видно бажання Атлетіка вирівняти гру, проте на 60 хвилині вони залишились у меншості. Суддя побачив жорстокість у діях Єрая Альвареса та видалив його, призначивши 11-метровий. Гол забив Оярсабаль.

Реал Сосьєдад — Атлетік 3:1

Голи: Серлот, 25, Кубо, 37, Оярсабаль, 62 — Сансет, 40

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Горосабель, 76), Субельдія, Ле Норман, Ріко — Субіменді, Мендес (Ільярраменді, 89), Сілва (Новарро, 76), Меріно — Кубо (Мугуруса, 76), Серлот (Оярсабаль, 49).

Атлетік: Сімон — Юрі, Єрай, Вівіан, де Маркос — Гарсія (Саррага, 66), Весга, І. Вільямс (Р. Гарсія, 76), Сансет (Паредес, 66), Н. Вільямс (Муньяїн, 76) — Гурусета (Беренгер, 58).

Попередження: Кубо, Гарсія, Серлот, Субельдія, Ле Норман.

Видалення: Єрай.