Іспанія

Наставник прокоментував поразку своєї команди.

У фіналі Суперкубку Іспанії Реал поступився Барселоні (1:3). Результат прокоментував головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті.

"Вважаю, що ми повинні винести уроки з цієї гри. Зараз непростий момент для команди. І цим все сказано.

Було відомо, що команда не в кращій формі. Цей матч показав нам деякі недоліки. Ми ще повернемось. А тепер потрібно підготуватись до наступного матчу.

На початку гра була рівною, проте Барселона забила перший м'яч і здобула більше впевненості у своїх силах. Ми маємо грати як команда", — наводить слова Анчелотті Marca.

Зазначимо, що Суперкубок Іспанії — це перший трофей Хаві як головного тренера Барселони.