Дивіться відео найкращих моментів матчу фіналу Суперкубку, що відбувся 15 січня 2023 року, 21:00.
Барселона - Реал, Getty Images
16 січня 2023, 10:50
Барселона стала володарем Суперкубку Іспанії, здолавши мадридський Реал у фіналі — 1:3.
Команда Хаві домінувала на суперником протягом усього поєдинку. Голами відзначились Гаві, Левандовські та Педрі. Лише наприкінці один гол Реала забив Бензема.
Відео голів та огляд матчу:
Реал — Барселона 1:3
Голи: Бензема, 90+3 — Гаві, 33, Левандовські, 45, Педрі, 69
Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 72), Мілітао, Рюдігер, Менді — Модрич (Себальйос, 65), Камавінга (Родріго, 46), Кроос (Асенсіо, 72) — Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Барселона: тер Штеген — Араухо (Гарсія, 86), Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві (Фаті, 90), Бускетс, де Йонг (Кесс’є, 86) — Дембеле (Рафінью, 78), Левандовські, Педрі (Роберто, 90).
Попередження: Менді, Вальверде — Крістенсен, Араухо