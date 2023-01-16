Іспанія

Уругвайський захисник висловився після перемоги над Реалом.

У фінальному протистоянні за Суперкубок Іспанії каталонська Барселона впевнено переграла мадридський Реал в аравійському місті Ер-Ріяд.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Після фінального свистка захисник "блаугранас" Рональд Араухо підбив підсумки звітного протистояння для своєї команди.

"Я відчуваю радість від здобуття цього титулу, на який ми заслуговували тривалою роботою над собою. Команда зараз дійсно схожа більше на велику родину, і це дійсно відчувається як щось дуже величне. Думаю, що ця перемога — це початок чогось значно більшого.

Особисто для мене цей трофей — величезне щастя, тому що я тільки відновився від дуже важкого періоду. Цей титул — велика нагорода для мене за витримку.

Зізнаюсь, я плакав від радості після нагородження. Мені було дуже погано через травму, тому що я хотів зіграти на чемпіонаті світу. Після такого завжди важко повернутись до тями. І саме тому я дуже щасливий, що можу знову грати в футбол.

Цей тиждень був дуже важким, тому що я мав почати потроху повертатись до гри, але команда потребувала максимуму від мене вже тут і зараз. Після Бетіса в мене було ушкодження, але я, дякувати Богу, зміг зіграти в фіналі.

Це була дуже яскрава перемога. Ми зробили все, що просив від нас тренер. Ми були в хорошому тонусі, дуже добре працювали як команда. Коли ти граєш в El Clasico в фіналі, це має особливу цінність. Виграш цього титулу дасть нам поштовх.

Ми нарешті змогли скинути зайву вагу зі своїх плечей. Із тією командою, яка в нас є, ми повинні вигравати титули. Надалі ми повинні боротися якомога завзятіше", — заявив уругвайський виконавець.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.