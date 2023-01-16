Іспанія

Іспанський півзахисник висловився після перемоги над Реалом.

Каталонська Барселона напередодні в фінальному протистоянні за Суперкубок Іспанії впевнено переграла свого одвічного супротивника — мадридський Реал.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Після фінального свистка півзахисник "блаугранас" Гаві, на рахунку якого гол та дві гольові передачі й, відповідно, звання найкращого гравця матчу, підбив підсумки звітного протистояння для своєї команди.

"Ми домінували більшу частину ігрового часу, бо тренер дуже добре спланував гру. Нам залишалось просто чітко дотримуватись його вказівок.

Я радий перемозі та здобутому трофею. Але особисто мені ще є що вдосконалювати. Так, сьогодні ми зіграли у видовищний футбол, але все одно повинні продовжувати працювати.

Яку б я дав собі характеристику? Навіть не знаю. Напевно, гравець, який завжди віддає все заради команди.

Це була подвійна велична подія: El Clasico з одного боку, а з іншого — фінал. Ми відзначили ці два свята футболу. Зрештою, Суперкубок їде туди, де й має бути — до Барселони", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.