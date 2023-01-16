Іспанія

Півзахисник каталонського клубу може встигнути перевершити колишнього одноклубника до завершення виступів в Іспанії.

Напередодні Каталонська Барселона здобула перемогу над мадридським Реалом у фінальному матчі за Суперкубок Іспанії.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Здобутий трофей поповнив і без того надзвичайно велику колекцію здобутих нагород півзахисника та капітана "блаугранас" Серіхо Бускетса.

Для 34-річного виконавця це був 31 титул у професійній кар’єрі, що дозволило йому закріпитись на третій сходинці в умовному рейтингу футболістів в історії каталонського клубу за кількістю здобутих кубків.

До Андреса Іньєсти, який посідає другу сходу, Бускетсу залишилось таким чином зовсім небагато — усього один трофей.

Однак ускладнює завдання бажання Серхіо залишити команду вже після завершення поточного сезону.

Таким чином він, разом із партнерами, може претендувати на перемогу в Ла Лізі, де Барса йде першою, у Кубку Іспанії, де їй незабаром доведеться зіграти в 1/8 фіналу проти скромної Сеути, та Лізі Європи УЄФА, де на першому кроці сітки плей-оф на команду Хаві очікує англійський Манчестер Юнайтед.

Очолює рейтинг за кількістю трофеїв у складі "блаугранас" аргентинський нападник Ліонель Мессі.

Цікаво, що серед 31 кубка в колекції Бускетса шість — Суперкубки Іспанії, що становить рекорд за кількістю подібних трофеїв серед поточного складу Барселони.

У Хорді Альби та Серхі Роберто, двох найближчих переслідувачів, по чотири перемоги в турнірі.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.