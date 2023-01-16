Іспанський клуб не бажає чекати до літа.
Віктор Циганков. Getty Images
16 січня 2023, 15:19
Нещодавно стало відомо, що Віктор Циганков має приєднатись до середняка іспанської Ла Ліги Жирони.
Контракт ніби-то вже підписаний, але попередній. Він має вступити у силу лише влітку, кого його угода із Динамо Київ завершиться.
Проте видання Lesportiu повідомляє, що Жирона не бажає чекати до літа і намагатиметься придбати його вже у зимове трансферне вікно.
Циганков уже повідомив киянам, що хоче полетіти в одну з найсильніших ліг Європи. Гравець перебуває в Іспанії кілька тижнів і вже був свідком матчів проти Райо Вальєкано та Севільї наживо.
Зазначимо, що наразі Жирона знаходиться на 11 місці турнірної таблиці чемпіонату з 21 балом в активі.