Іспанія

Іспанський клуб не бажає чекати до літа.

Нещодавно стало відомо, що Віктор Циганков має приєднатись до середняка іспанської Ла Ліги Жирони.

Контракт ніби-то вже підписаний, але попередній. Він має вступити у силу лише влітку, кого його угода із Динамо Київ завершиться.

Проте видання Lesportiu повідомляє, що Жирона не бажає чекати до літа і намагатиметься придбати його вже у зимове трансферне вікно.

Циганков уже повідомив киянам, що хоче полетіти в одну з найсильніших ліг Європи. Гравець перебуває в Іспанії кілька тижнів і вже був свідком матчів проти Райо Вальєкано та Севільї наживо.

Зазначимо, що наразі Жирона знаходиться на 11 місці турнірної таблиці чемпіонату з 21 балом в активі.