Український вінгер змінить клубну прописку.
Віктор Циганков, getty images
14 січня 2023, 10:52
Віктор Циганков не подовжить контракт з Динамо та вже влітку на правах вільного агента перейде в Жирону, повідомляє Роман Бебех у своєму telegram-каналі.
Стверджується, що український футболіст вже пройшов медичний огляд в стані "біло-червоних" та підписав контракт.
Офіційно про угоду між Жироною та Циганковим повідомлять в понеділок, 16 січня.
Циганков перейде в новий клуб лише влітку, а залишок цього сезону проведе в Динамо.
Жирона входить в City Group — родину клубів, де також є Манчестер Сіті, Палермо, Труа та Нью-Йорк Сіті.
У нинішньому сезоні правий вінгер провів за "біло-синіх" 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.
Зазначимо, що наразі Жирона знаходиться на дванадцятому рядку турнірної таблиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Віктор Циганков вів перемовини з представником чемпіонату Бельгії — Андерлехтом.