Україна

Український вінгер змінить клубну прописку.

Віктор Циганков не подовжить контракт з Динамо та вже влітку на правах вільного агента перейде в Жирону, повідомляє Роман Бебех у своєму telegram-каналі.

Стверджується, що український футболіст вже пройшов медичний огляд в стані "біло-червоних" та підписав контракт.

Офіційно про угоду між Жироною та Циганковим повідомлять в понеділок, 16 січня.

Циганков перейде в новий клуб лише влітку, а залишок цього сезону проведе в Динамо.

Жирона входить в City Group — родину клубів, де також є Манчестер Сіті, Палермо, Труа та Нью-Йорк Сіті.

У нинішньому сезоні правий вінгер провів за "біло-синіх" 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Зазначимо, що наразі Жирона знаходиться на дванадцятому рядку турнірної таблиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Віктор Циганков вів перемовини з представником чемпіонату Бельгії — Андерлехтом.