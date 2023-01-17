Іспанія

Команда Альгуасіля продовжує переможну ходу у рамках змагання.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубку Іспанії Реал Сосьєдад вдома виявився сильнішим за Мальорку (1:0).

Господарі та гості провели мінімальну ротацію складу на цей поєдинок. На п'ятій хвилині рахунок вже був відкритий. Субіменді віддав передачу на Наварро, який пробив у нижній лівий кут воріт — 1:0.

У другому таймі гості грали гостріше — була відчутна втома господарів. Проте рахунок змінити не вдалося.

Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0

Голи: Наварро, 5

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 61), Ле Норман, Пачеко, Муньйос — Субіменді, Мендес (Ілльяраменді, 60), Оярсабаль, Меріно (Марін, 46) — Наварро (Кубо, 70), Серлот (Фернандес, 60).

Мальорка: Грейф — Копете, Вальєнт, Гая (Маффео, 78), Куфре (Греньє, 57), Гонсалес — Батталья, Санчес (Родрігес, 75), Лі, Кадевере (Бастідас, 57) — Родрігес (Ндіає, 75).

Попередження: Ле Норман, Пачеко, Мендес, Куфре, Гонсалес, Копете.