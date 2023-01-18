Команда Хорхе Сампаолі мінімально перемогла.
Алавес - Севілья, Getty images
18 січня 2023, 00:14
Севілья в рамках поєдинку 1/8 фіналу грала на виїзді проти Алавеса та здобула перемогу з мінімальним рахунком.
Вирішальний м'яч на свій рахунок записав досвідчений півзахисник команди Іван Ракітіч на початку другого тайму.
Алавес - Севілья 0:1
Гол: Ракітіч, 48
Алавес: Овоно — Лопес Карбальо (Дуарте 80), Лагуардіа, Абкар — Арройо, Ріоха (Тенас 80), Мойя (Севілья 80), Бальбоа (Бланко 61), Джейсон — Гонсалес, Сілла
Севілья: Дмитрович — Рекік, Баде, Гудель (Навас 46), Акунья, Монтьєль — Жордан, Ракитич - Сусо (Режес 46), Ламела (Мір 87), Ен-Несірі (Ньянзу 79)