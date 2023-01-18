Іспанія

Представник футболіста планує цікавий трансфер поміж Атлетіко та Барселоною.

Нідерландський нападник Мемфіс Депай улітку 2021 року перейшов у статусі вільного агента до каталонської Барселони, проте вчергове в своїй кар’єрі не зміг стати визначальною особою для одного з провідних клубів Європи.

Наразі "блаугранас" активно розшукують потенційних претендентів на придбання 28-річного виконавця, і найближчим часом цей процес пошуків може дати певні результати.

Допомогти втілити в життя бажання Барси позбутись нідерландця, але при цьому не залишитись із прогалиною у власній обоймі, може мадридський Атлетіко, який, разом із агентом бельгійського нападника Янніка Феррейра Карраско Піні Захаві, наразі працюють над обміном між "матрацниками" та "синьо-гранатовими".

"Ідея полягає в тому, щоб обміняти Янніка на Депая. Проте наразі не існує жодної конкретики, тому я не знаю, чи цей обмін станеться взагалі.

Перемовини тривають, сторони спілкуються поміж собою, ми тримаємо руку на пульсі.

Щодо Янніка, то йому особисто подобається ідея приєднатись до Барселони", — заявив представник футболіста.

У поточному сезоні Карраско зіграв 28 матчів, забивши чотири м’ячі та віддавши три гольові передачі.