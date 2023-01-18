Іспанія

Мандрівка до Аяксу для гравця виявилась невдалою.

Наприкінці попередньої літньої трансферної кампанії амстердамський Аякс вирішив запросити до себе на правах оренди аргентинського нападника іспанської Севільї Лукаса Окампоса.

За таку послугу "Божі сини" виклали 4 млн євро, проте минуло пів року, і за цей час 28-річний виконавець лише шість разів (114 хвилин) з’являвся на футбольному полі.

У підсумку, нідерландський колектив не став вважати за потрібне чекати на завершення сезону, після чого в нього була б наявною опція викупу футболіста, та відмовився від продовження відносин із Окампосом.

Андалузька Севілья на цьому тлі напередодні оголосила про повернення футболіста на Рамон Санчес Пісхуан, але при цьому андалузький клуб не зможе розраховувати на повну вартість оренди Лукаса до Аяксу, оскільки нідерландці частково відмовились оплачувати вартість угоди.

Проте, оскільки аргентинець таким чином фактично опинився в статусі вільного агента посеред сезону, із процесом його реєстрації в складі "нервіонців" не виникне жодних проблем.

Окрім того, знову набув чинності контракт Окампаоса з Севільєю, чинний до 2025 року.