Завершились матчі національного кубку.
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії відбулася низка поєдинків.
Валенсія без проблем розібралася з хіхонським Спортингом, Атлетік мінімально здолав Еспаньйол, Осасуна в серії післяматчевих пенальті виявилася сильнішою за Бетіс, а Атлетіко здолав Леванте.
Спортінг Хіхон – Валенсія 0:4
Голи: Кавані, 10, 39, Клюйверт, 21, Ліно, 64.
Валенсія: Мамардашвілі, Тоні Лато (Франсиско Перес, 67), Фульк'є, Габріель Пауліста, Озкаджар, Гайя, Алмейда (Гільямон, 67), Муса (Мориба, 67), Кавані (Дуро, 58), Ліно, Клюйверт (Хесус Васкес, 75).
Атлетік - Еспаньйол 1:0
Гол: Де Маркос, 27.
Атлетік: Агірресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Вівіан, Берчиче, Весга, Сансет (Еррера, 79), Саррага (Рауль Гарсія, 79), Беренгер (Муніаїн, 69), Гурусета (Вільямс, 69), Вільямс.
Еспаньйол: Гарсія, Санчес (Ласо, 78), Кабрера (Алеіш Відаль, 46), Серджі Гомес, Монтес, Оліван, Експосіто (Лосано, 69), Дардер (Меламед, 61), Вінісіус Коста, Хоселу, Пуадо (Коліошо, 69).
Попередження: Пуадо (36), Санчес (44), Єрай Альварес (45), Серджі Гомес (45), Вінісіус Коста (90).
Бетіс – Осасуна 2:2 (2:4 за пенальті)
Голи: Карвалью, 62, Сабалі, 103 – Давид Гарсія, 90+3, Рубен Гарсія, 106.
Бетіс: Браво, Сабалі, Едгар Гонсалес, Луїс Феліпе, Міранда (Абнер, 97), Каналес, Вільям Карвалью (Акуоку, 113), Родрігес, Родрі (Руїбаль, 58), Вілліан Жозе (Іглесіас, 58), Луїс Енріке (Морон, 77).
Осасуна: Еррера, Унаї Гарсія (Аридане, 105), Давид Гарсія, Хуан Крус (Морено, 78), Брашанац (Барха, 71), Торро (Санчес, 77), Рубен Гарсія, Орос, Монкайола, Кіке Гарсія (Будімир, 71), Ез Абде (Чімі Авіла, 71).
Попередження: Орос, Давид Гарсія.
Леванте – Атлетіко 0:2
Голи: Мората, 54, Льоренте, 90+1.
Леванте: Феменіас, Сон, Муньос, Робер, Сараккі, Де Фрутос (Кампанья, 59), Мусонда (Кантеро, 59), Пепелу, Хоні Монтьєль (Уеслі, 71), Мартінес (Робледо, 86), Бульдіні (Сольдадо, 71).
Атлетіко: Облак, Моліна, Савіч, Ермосо, Рейнілду, Льоренте, Барріос (Корреа, 46), Кондогбіа, Де Поль (Коке, 79), Грізманн, Мората (Сауль, 64).
Попередження: Муньйос (70), Моліна (85).