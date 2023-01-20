Важлива перемога у виконанні команди зі столиці Іспанії.
Реал Мадрид - Getty Images
20 січня 2023, 20:42
Реал зумів переграти Вільярреала у Кубку Іспанії та пройти до наступного раунду.
У другому таймі команда відігралася з 0:2 завдяки голам Вінісіуса, Едера Мілітао та Дані Себальйоса.
Мадрид вперше з 2017 року зумів переграти цього суперника на виїзді.
Взяття воріт Гарета Бейла, Кріштіану Роналду та Морати тоді допомогли команді вивезти очки з Естадіо де ла Сераміки.
З того моменту було чотири нічиїх та одна поразка.