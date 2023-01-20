Іспанія

Важлива перемога у виконанні команди зі столиці Іспанії.

Реал зумів переграти Вільярреала у Кубку Іспанії та пройти до наступного раунду.

У другому таймі команда відігралася з 0:2 завдяки голам Вінісіуса, Едера Мілітао та Дані Себальйоса.

Мадрид вперше з 2017 року зумів переграти цього суперника на виїзді.

Взяття воріт Гарета Бейла, Кріштіану Роналду та Морати тоді допомогли команді вивезти очки з Естадіо де ла Сераміки.

З того моменту було чотири нічиїх та одна поразка.