Дивіться огляд матчу 1/8 Кубку Іспанії, що відбувся 19 січня о 22:00.
Радість гравців Реалу, Real Madrid
20 січня 2023, 09:59
У четвер, 19 січня, мадридський Реал обіграв Вільярреал у матчі 1/8 Кубка Іспанії, здійснивши фантастичний камбек. Підсумковий рахунок зустрічі — 3:2 на користь "галактікос", хоче перший тайм "жовта субмарина" виграла з рахунком 2:0.
Після поєдинку своїми враженнями від побаченого поділився головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.
Відео голів та огляд матчу:
Вільярреал — Реал 2:3
Голи: Капу, 4, Чуквезе, 42 — Вінісіус Жуніор, 57, Мілітао, 70, Себальйос, 86
Вільярреал: Йоргенсен — Фойт (Манді, 52), Альбіоль (Куенка, 46), Торрес, Морено — Капу, Парехо, Баєна, Чуквезе, Піно (Моралес, 68) — Морено.
Реал: Куртуа — Менді, Рюдігер, Мілітао, Начо — Кроос (Себальйос, 56), Камавінга, Вальверде, Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 56) — Бензема.
Попередження: Капу, Камавінга, Вальверде, Моралес, Торрес, Вінісіус, Рюдігер, Парехо.