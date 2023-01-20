У четвер, 19 січня, мадридський Реал обіграв Вільярреал у матчі 1/8 Кубка Іспанії, здійснивши фантастичний камбек. Підсумковий рахунок зустрічі — 3:2 на користь "галактікос", хоче перший тайм "жовта субмарина" виграла з рахунком 2:0.

Після поєдинку своїми враженнями від побаченого поділився головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Відео голів та огляд матчу:

Вільярреал — Реал 2:3

Голи: Капу, 4, Чуквезе, 42 — Вінісіус Жуніор, 57, Мілітао, 70, Себальйос, 86

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт (Манді, 52), Альбіоль (Куенка, 46), Торрес, Морено — Капу, Парехо, Баєна, Чуквезе, Піно (Моралес, 68) — Морено.

Реал: Куртуа — Менді, Рюдігер, Мілітао, Начо — Кроос (Себальйос, 56), Камавінга, Вальверде, Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 56) — Бензема.

Попередження: Капу, Камавінга, Вальверде, Моралес, Торрес, Вінісіус, Рюдігер, Парехо.