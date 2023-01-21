Іспанія

Керманич Реала підтвердив, що розраховує на французького хавбека.

Напередодні з'явилася інформація про те, що логдонський Арсенал розглядає варіант із орендою талановитого центрального півзахисника мадридського Реалу Едуардо Камавінги.

Проте, за словами головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, його команда не збирається відпускати 20-річного француза, оскільки розраховує на нього у найближчому майбутньому.

"Камавінга в Арсенал? Він – недоторканний, як і Модрич з Кроосом", — цитує слова Анчелотті Madrid Xtra.

Цього сезону Едуардо Камавінга провів за мадридський Реал 26 поєдинків у всіх турнірах (1041 хвилину), в яких він віддав одну результативну передачу і заробив п'ять жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Арсенал планує зробити центрального півзахисника Вест Гема Деклана Райса своєю головною метою на літнє трансферне вікно.