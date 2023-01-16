Англія

"Каноніри" хочуть підсилити склад.

Арсенал дуже непогано проводить поточний сезон та вже визначив потенційні цілі на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Times, "каноніри" збираються підписати Деклана Райса, якого вважають пріоритетним гравцем.

Більше того, стверджується, що в Арсеналі впевнені, що зможуть обійти Челсі, який теж в перегонах, в підписанні півзахисника Вест Гема.

Зазначимо, що контракт Деклана Райса з "молотобійцями" діє до літа 2024 року. В цьому сезоні він зіграв 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше Арсенал був впевнений, що підпише Михайла Мудрика, проте український вінгер перебрався в Челсі.