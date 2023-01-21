Іспанія

Проте команда Карло Анчелотті ще має два поєдинки в запасі.

Завершився поєдинок 18-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Райо Вальєкано приймав на своєму полі Реал Сосьєдад.

Гості вважалися фаворитами напередодні цього протистояння та зуміли виправдати цей статус за підсумками фінального свистка.

Завдяки голам Барренечеа та Серлота Реал Сосьєдад здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0, продовживши свою переможну серію до семи матчів, якщо брати до уваги всі турніри.

Таким чином, команда Альгуасіля продовжує впевнено йти на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги та зуміла наздогнати за кількістю набраних очок мадридський Реал, який йде другим. Але "вершкові" ще мають два поєдинки в запасі.

Райо Вальєкано — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Серлот, 15, Барренечеа, 36