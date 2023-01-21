Іспанія

Український півзахисник може дебютувати за новий клуб уже в завтрашньому поєдинку Ла Ліги.

У рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал прийме на своєму полі Жирону.

Тренерський штаб гостей визначився зі списком заявлених футболістів, які можуть взяти участь у цьому протистоянні.

Серед заявлених гравців Жирони на матч із Вільярреалом також опинився український вінгер Віктор Циганков, який перейшов до іспанського клубу з київського Динамо 17 січня цього року.

Таким чином, 25-річний українець може дебютувати за Жирону та у чемпіонаті Іспанії вже в цю неділю, 22 січня. Початок матчу проти Вільярреалу заплановано на 15:00 за київським часом.