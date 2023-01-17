Іспанія

25-річний українець продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із вінгером київського Динамо Віктором Циганковим.

Угода з 25-річним українцем розрахована на 4,5 роки. Тобто контракт підписано до літа 2027 року.

Сума трансферу футболіста збірної України становила 5 мільйонів євро. Також київський клуб отримає 50% від суми майбутнього продажу гравця.

Нагадаємо, контракт Циганкова з Динамо було розраховано до літа цього року.

У складі Динамо Циганков провів 236 матчів, у яких забив 94 м'ячі та віддав 64 результативні передачі.

Після 17 турів Жирона набрала 21 очко та посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.